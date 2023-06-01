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2023-06-01 18:05:27

屯門新盤｜NOVO LAND商場出租率達85% 正洽商地區人氣小店

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屯門新盤｜NOVO LAND商場出租率達85% 正洽商地區人氣小店

NOVO Walk提供約40間商舖，預計明年中開幕；圖左為陳漢麟，右為孫雅茵。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期將於明日(2)起收票，新地代理總經理陳漢麟表示，項目示範單位於過去兩日累錄約6,000人次參觀，當中約70%來自新界區，九龍及港島區分別佔20%10%，相信本周末為參觀人流高峰期，視乎收票情況公布加推安排，料加推單位有約5%10%的加價空間。

NOVO LAND2A期的Arreso3座及第5座坐落於其商場「NOVO Walk」之上，新地代理副總經理孫雅茵稱，NOVO Walk提供約40間商舖，餐飲佔約三成，另涵蓋超市、幼稚園、保健食品店等，整體出租率目前約85%，呎租約80元至120元水平，預計明年中開幕，與第2A期入伙時間相若。孫雅茵透露，現正與部分地區人氣小店洽商中，涉及約5間，詳情有待稍後再公布。

NOVO LAND2A期首批186實用面積介乎245705方呎，涵蓋19伙開放式、7伙一房、99伙兩房，以及61伙三房。價單定價由393.8萬至1,113.9萬元，呎價介乎14,943元至17,256元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由334.73萬至946.81萬元，折實呎價介乎12,701元至14,667元。以定價計，今批單位市值約14.4億元。

 

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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