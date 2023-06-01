屯門新盤｜NOVO LAND商場出租率達85% 正洽商地區人氣小店

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期將於明日(2日)起收票，新地代理總經理陳漢麟表示，項目示範單位於過去兩日累錄約6,000人次參觀，當中約70%來自新界區，九龍及港島區分別佔20%及10%，相信本周末為參觀人流高峰期，視乎收票情況公布加推安排，料加推單位有約5%至10%的加價空間。

NOVO LAND第2A期的Arreso第3座及第5座坐落於其商場「NOVO Walk」之上，新地代理副總經理孫雅茵稱，NOVO Walk提供約40間商舖，餐飲佔約三成，另涵蓋超市、幼稚園、保健食品店等，整體出租率目前約85%，呎租約80元至120元水平，預計明年中開幕，與第2A期入伙時間相若。孫雅茵透露，現正與部分地區人氣小店洽商中，涉及約5間，詳情有待稍後再公布。