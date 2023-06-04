好裝修｜裝修完工後入伙前要留意！5大清潔盲點不容忽視

新居裝修勞心勞力，裝修後還要面對一大堆清潔「手尾」，只需簡單抹乾淨表面就足夠？答案是肯定不夠的！通常在裝修過程中會產生大量的灰塵、刷漆、水泥、木屑等廢物，它們不只會殘留在家中看得到的表面，更會隱藏在一些看不見的「窿窿罅罅」位置。如果裝修後的第一次清潔做得不夠徹底，好可能會有潛伏的環境及健康問題。
在進行裝修後清潔時，一定要特別留意以下5大清潔盲點：
裝清盲點（1）： 電箱位
裝修期間，電箱被覆蓋在裝修材料後面，容易被油漆或灰塵所沾染。而且電箱通常處於隱蔽位置，例如走廊角落，容易被忽略。另外電箱上有很多角落和縫隙，容易藏污納垢，箱中更有通電線路和開關，需小心清潔避免觸電。電箱清潔困難重重，需要花費更多時間和精力。
裝清盲點（2）： 櫃頂和櫃內角落
相較於地面和桌面等容易被看到和接觸到的表面，櫃頂通常處於比較高的位置，難以經常接觸。另外清潔櫃頂的難度較高，需要使用梯子爬高打掃，再加上一般人不會習慣性地清潔櫃頂，所以容易被忽略。而櫃內角落則因為空間狹窄，加上大量角落和縫隙，清潔成本較高。
裝清盲點（3）： 燈具和燈罩
通常處於屋頂或天花板上，清潔時需要攀爬或使用梯子，增加清潔的難度和危險性。而且燈具和燈罩通常不是房間裝飾的重點，有些甚至收藏在牆身裏，容易處於視覺上的盲點，清潔時特別容易被忽略。
裝清盲點（4）： 冷氣機
裝修時冷氣機可能會吸入大量灰塵，裝修後只清潔冷氣機表面是不夠的，更多的灰塵、砂石藏在內部的濾網，清潔時需要拆卸過濾網和機械部件，也需配合專用的清潔劑和工具。而且在進行這些清潔步驟時需花費較多的時間和精力，對於普通人而言是比較麻煩。
裝清盲點（5）： 膠水黏漬
裝修及裝拆傢俬時都會經常用到各類型膠水，膠水黏跡通常出現在牆角或地面角落等較隱蔽的位置，有些甚至藏於傢俬的接駁位置，不容易察覺。而且清潔難度較高，由於膠水材質的分別，往往需要特殊的清潔劑和工具才能去除。
原文網址：https://hkdecoman.com/article/56700
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
裝修佬網站於 2015 年 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook： https://www.facebook.com/hkdecoman