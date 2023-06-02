大灣區樓市｜內地置業防因小失大五部曲

自國務院發布大灣區規劃綱要後，相關省市便推出多項便利香港居民回大灣區創業、工作、上學及居住等惠民措施，惟兩地法規、稅務制度及貨幣流通均不盡相同。涉及金額較高的樓房買賣時宜多加留意，避免因小失大。(撰文︰麥子)

簽訂合同要留神

中港兩地法規不同，購買大灣區樓房，前期要留意樓盤是否具備「五證二書」，現場親身視察外，埋門一腳簽訂合同時更要額外留心。合同是買賣房屋有效憑據，應認真閱讀條款，若其中有空白條款，應該劃去或填上內容，不要輕信口頭承諾，對於雙方的約定，更要寫入合同內。

委託代辦手續嚴

或許有人會認為內地購房手續繁複，若有人代為辦理會更省時快捷。於是便衍生一些不法機構或個人，聲稱有關係、有渠道，只須支付介紹費便能為準業主解決購房問題，辦理購房手續。需要提醒消費者，內地相關部門對購房者提交的申請資料有嚴格的審核程序，不要透過不法機構及個人辦理各項手續，避免因無法通過購房資格審核而面對違約造成經濟損失。

此外，內地個別樓盤開售時，開發商或與電子商務平台合作，宣傳繳納團購費便可享折扣。此類活動一般會注明若因買家原因放棄購房，服務費不予退還，買家宜留意，避免糾紛。

揀經紀要信譽佳

較可取的辦法是通過地產經紀購房，不過，亦要選擇正規的、信譽良好的房地產經紀機構。一家正規的房地產經紀機構，應具有營業執照、房地產經紀機構備案證書及一定數量的地產經紀。在查看時，注意要看正本，還要留意營業執照、備案證書的有效日期及地址與實際狀況是否相符，房地產經紀人的執業單位與執業證是否一致等情況。