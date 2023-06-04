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地產
2023-06-04 19:00:00

十大屋苑｜樓市欠利好消息 中原本周末錄4宗成交 6屋苑捧蛋

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近月樓市欠利好消息，加上加息及股票市場波動，令二手樓入市氣氛低迷。(資料圖片)

近月樓市欠利好消息，加上加息及股票市場波動，令二手樓入市氣氛低迷。(資料圖片)

二手樓交投持續低迷，中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周跌20%1宗，交投低位橫行，並連續5個星期錄個位數字成交量，而零成交屋苑有6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點仍落於一手，二手難免受壓，加上本港跟隨美國加息，近期股票市場較為波動，市場暫時欠缺利好消息，買家對後市多抱觀望態度，入市氣氛低迷，幸而上週五股市回升，若金融市場穩定下來，購買力有望回升，料下半年樓市繼續踏上復常之路，但需要時間整固。

港島區方面，中️原地產齊宮閣A 組分區營業經理李百達表示，太古城本月至今暫錄約2宗成交，週末錄得一宗買賣，分行最新促成太古城景天閣中層Ａ室，實用面積592方呎，屬兩房間隔，座向東北，望斜角內園景及池景。業主2月時叫價1,300萬元放盤，累減100萬元，最終以1,200萬元成交，折合實用呎價20,270元。原業主於2013年以868萬元購入單位，持貨10年轉手，帳面獲利332萬元，賺幅38.2%

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，受加息及股市波動等影響，買家入市心態較觀望，影響交投。美孚新邨周末錄約1宗成交，包括百老匯街118號中層C室，單位實用面積670方呎，採三房間隔，日前議價後以775萬元沽出，實用呎價11,567元。

新界區方面，中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋表示，近日市場焦點仍落於一手，扣起大批二手購買力，映灣園本周末僅錄1宗成交，單位為3座中層G室，實用面積784方呎，屬套三房間隔，放盤開價890萬元，最新以770萬元成交，折合實用呎價9,821元。新買家為同區客，睇樓約10個月，終落實入市。原業主於2001年以242萬元購入單位，持貨22年，帳面獲利528萬元或升值2.2倍。

 中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日

成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

1(無升跌)

20270(+9.9%)

16949

康怡花園

0(上周1宗成交)

-

-

海怡半島

0(無升跌)

-

-

九龍

美孚新邨

1(無升跌)

11567(-1 %)

8679

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

0(無升跌)

-

-

新都城

0(無升跌)

-

-

新界

沙田第一城

0(上周1宗成交)

-

-

嘉湖山莊

1(無升跌)

10567(+6.1%)

7880

映灣園

1(上周0宗成交)

9821(-)

7333

 

合計

4(-20%)

-

-

註：綜合市場成交數據

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