十大屋苑｜樓市欠利好消息 中原本周末錄4宗成交 6屋苑捧蛋

二手樓交投持續低迷，中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周跌20%或1宗，交投低位橫行，並連續5個星期錄個位數字成交量，而零成交屋苑有6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點仍落於一手，二手難免受壓，加上本港跟隨美國加息，近期股票市場較為波動，市場暫時欠缺利好消息，買家對後市多抱觀望態度，入市氣氛低迷，幸而上週五股市回升，若金融市場穩定下來，購買力有望回升，料下半年樓市繼續踏上復常之路，但需要時間整固。

港島區方面，中️原地產齊宮閣A 組分區營業經理李百達表示，太古城本月至今暫錄約2宗成交，週末錄得一宗買賣，分行最新促成太古城景天閣中層Ａ室，實用面積592方呎，屬兩房間隔，座向東北，望斜角內園景及池景。業主2月時叫價1,300萬元放盤，累減100萬元，最終以1,200萬元成交，折合實用呎價20,270元。原業主於2013年以868萬元購入單位，持貨10年轉手，帳面獲利332萬元，賺幅38.2%。

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，受加息及股市波動等影響，買家入市心態較觀望，影響交投。美孚新邨周末錄約1宗成交，包括百老匯街118號中層C室，單位實用面積670方呎，採三房間隔，日前議價後以775萬元沽出，實用呎價11,567元。

新界區方面，中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋表示，近日市場焦點仍落於一手，扣起大批二手購買力，映灣園本周末僅錄1宗成交，單位為3座中層G室，實用面積784方呎，屬套三房間隔，放盤開價890萬元，最新以770萬元成交，折合實用呎價9,821元。新買家為同區客，睇樓約10個月，終落實入市。原業主於2001年以242萬元購入單位，持貨22年，帳面獲利528萬元或升值2.2倍。