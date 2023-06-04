十大屋苑｜利嘉閣：周末錄3宗買賣 連續9個周末陷單位數淡市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期股市輾轉回軟，表現偶爾十分波動，加上市場開始觀望月中息口去向，買家及投資者均表現得十分審慎，窒礙物業成交進度。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(6月3日至4日)十大指標屋苑錄3宗二手成交，與對上周末(5月27日至28日)的3宗持平，已連續3周處於3宗的超低水平橫行，亦為連續9個周末在單位數之間窄幅上落徘徊，是繼去年6月中至8月中之後，另一次最長的單位數淡市。

廖偉強指出，近期息口走勢轉趨不明朗，市場對未來加息與否意見分歧，令月中美國再次議息及會後聲明成為後市風向標，不少買家們都屏息觀望；此外，近期股市下跌，雖然上周出現彈升，但市場仍感憂慮，投資者亦趨審慎行事，亦不利樓市交投。至於近日新盤缺乏大型項目在售，亦難帶動整體樓市氣氛，故暫時樓市料仍處於牛皮膠著狀態。