十大屋苑｜中原：5月錄94宗成交 按月大跌37.3% 創近5年新低

中原十大屋苑5月共錄得94宗成交，跌穿不足百宗水平，較上月150宗跌37.3%，僅得映灣園宗數上升，以及新都城宗數無升跌，其餘8個屋苑成交量均報下跌，跌幅由6.3%至64.3%不等，創18年10月(錄75宗)後近5年新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港跟隨美國加息，買家入市態度較為觀望，加上本月市場聚焦一手新盤，二手注意力難免被分散，而近日股市較為波動，恒指由早前2萬多點跌至近期約1.8萬點，亦影響買家入市意欲。不過，近期亦有部分投資者有意套股換樓，物業將再次成為投資者的避險工具。

中原地產港島西南區副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月共錄約5宗成交，較上月錄14宗大跌64.3%，屬18年12月(錄5宗)後新低宗數。加息後買家對入市較為觀望，大多期望較大議價空間，惟普遍業主未能配合，加上市場焦點落於一手，價錢吸引亦提供不同的置業優惠，冰封二手交投。

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，近期市場以一手主導，加息後亦有不少業主對入市感猶豫，需較多時間考慮。其中康怡花園5月共錄7宗成交，按月跌46.2%，平均實用呎價錄約15,209元水平。他指出，不少買家希望業主提高議價空間，但大多未能配合，令交投陷入膠著。

美孚新邨量跌價升

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨5月份最終僅錄得13宗成交，比上月急跌43.5%，平均實用呎價則升至11,880元，按月升幅4.1%，交投呈量跌價升局面。區內二手業主普遍持貨能力極高，議價空間亦有限，買家則期望入市大幅降價筍盤，買賣雙方的造價差距明顯，令交投陷入膠著狀態。

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本月交投價量齊跌，全月僅錄7宗買賣，與上月一樣，繼續於低位橫行，平均實用呎價亦跌至16,077元，按月跌幅達6.6%。