何文田新盤｜瑜一．天海最快兩周內加推單位 特色戶呎價有信心創新高

焦點市區鐵路全新盤、華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(31日)公布銷售部署，華懋集團銷售總監封海倫表示，計劃最快兩周內加推新一批單位應市，包括內園景兩房、向南兩房連儲物室單位；另收到不少客戶查詢特色單位，亦部署以招標形式推售特色單位，有信心挑戰「瑜一」系列所錄約4.2萬元呎價新高紀錄。
瑜一系列累售408伙 套現近69億
封海倫稱，今日錄得第2B座5樓B室，實用面積525方呎，兩房梗廚間隔，成交價1,356.14萬元，呎價約25,831元。至於瑜一．天海開售迄今累沽51伙，套現約7.2億元；而「瑜一」系列自今年3月開售以來已累售408伙，佔可售單位逾81%，套現近69億元，平均每伙成交價約1,700萬元。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭透露，瑜一．天海客戶分布方面，約60%來自九龍區，新界及港島區各佔約20%。此外，項目於東區海底隧道、港鐵尖東站、高鐵西九龍站等展開銷售宣傳。
中原打造瑜一專門店
為配合項目銷售機遇，中原地產特意將何文田廣場分行打造成「瑜一」專門店，提供項目最新資訊，同時設有項目一手專組精英，駐場為客人作詳細介紹及解答查詢。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日股市波動，令不少投資者棄股換樓，且漸成氣候，樓市成資金避難所。去年受疫情影響，差估署2022年樓價指數下跌14%，今年首4個月，已連升4個月，累升約5.8%，可見物業抗跌力極高。
陳永傑指，本港經濟逐步踏上復常之路，樓市亦穩步向好，各大發展商把握機會積極推盤，並以低價吸客，同時提供多項置業優惠，銷情相當理想，本月迄今暫錄得超過1,100宗成交，早已超越上月全月1,020宗交投量，相信全月最終可錄得1,200宗成交。
九龍一手交投價量齊升
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，九龍一手新盤一直備受買家追捧，根據中原地產研究部資料顯示，九龍區一手私人住宅買賣合約登記4月份錄得687宗，成交金額100.6億元，按月分別升6%及9%，更創21個月新高，反映九龍一手交投價量齊升；瑜一佔當中330宗，佔整體48%，顯示站頂物業優勢。相信在旺市下，買家置業信心轉強，各大發展商積極推盤，樓市升勢將繼續加速。
中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明指，公司早前成功促成瑜一．天海破頂成交，單位為第1A座20樓D單位，實用面積996方呎，三房連儲物室，以招標形式3,791.87萬元售出，呎價約38,071元，創第IA期成交價及呎價新高，成項目「雙破頂」成交。
瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。