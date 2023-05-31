何文田新盤｜瑜一．天海最快兩周內加推單位 特色戶呎價有信心創新高

焦點市區鐵路全新盤、華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(31日)公布銷售部署，華懋集團銷售總監封海倫表示，計劃最快兩周內加推新一批單位應市，包括內園景兩房、向南兩房連儲物室單位；另收到不少客戶查詢特色單位，亦部署以招標形式推售特色單位，有信心挑戰「瑜一」系列所錄約4.2萬元呎價新高紀錄。

瑜一系列累售 408 伙 套現近 69 億

封海倫稱，今日錄得第2B座5樓B室，實用面積525方呎，兩房梗廚間隔，成交價1,356.14萬元，呎價約25,831元。至於瑜一．天海開售迄今累沽51伙，套現約7.2億元；而「瑜一」系列自今年3月開售以來已累售408伙，佔可售單位逾81%，套現近69億元，平均每伙成交價約1,700萬元。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭透露，瑜一．天海客戶分布方面，約60%來自九龍區，新界及港島區各佔約20%。此外，項目於東區海底隧道、港鐵尖東站、高鐵西九龍站等展開銷售宣傳。