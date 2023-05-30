代理動態｜利嘉閣推出「人才入境專頁」 為內地客戶提供一站式服務

利嘉閣地產為配合香港政府積極吸納人才來港發展及定居，推出「人才入境專頁」，特設簡體字頁面，開設國語頻道，並成立國語代理團隊，同時製作多條國語視頻，全方位介紹在港置業退稅優惠的政策、內地客戶喜愛的熱門區域，以及邀請內地專才剖白來港發展的優點等等，內容豐富實用，方便這批深具潛力的內地人才來港落戶。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，公司非常重視政府推出的各項吸納人才措施；例如早前推出「高端人才通行證計劃」(簡稱「高才通」)，以及「輸入內地人才計劃」等；而據政府公布的最新數字，截至4月底，「高才通」共接獲2.7萬宗申請，約有1.7萬宗獲批，其中1萬名申請者已獲得簽證，並且約有一半人已抵達香港；而申請者中，約佔三分之二來自內地。綜觀上述數字，可見計劃不但為香港各行各業帶來人才，而這批內地高端人才來港後亦很大機會在本港置業，為香港樓市注入活力。

事實上，香港政府亦已陸續優化相關的措施，令這些吸納人才計劃更具吸引力，其中包括居港7年並成為香港永久性居民後，合資格人士可獲退還在港置業時繳付的額外印花稅，對於內地專才以及求才若渴的香港，可說得上是雙贏方案。