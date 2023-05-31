二手市況｜上車客出擊！新界樓連錄成交 最平「3字頭」有交易

市場焦點落於一手，搶去二手注意力，不過部分上車客趁機議價入市做業主，其中粉嶺及屯門區分別錄得相關交投，成交價低見「3字頭」水平。
中原地產粉嶺名都分行經理劉德興表示，粉嶺囍逸剛錄5月首宗成交，為1座高層D室，實用面積約235方呎，開放式間隔。放盤時開價約370萬元，議價後以340萬元易手，減幅30萬元或約8.1%，呎價約14,468元。
劉德興透露，新買家為上車客，見單位高層開揚，價錢合理，即入市單位自住。據了解，原業主於2016年以313元購入單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約27萬元，單位期內升值約8.6%。
大興花園兩房呎售近1.05萬
中原地產屯門大興分行分行經理陳家富指，屯門區有大型新盤推售，搶佔市場焦點及購買力，最近區內二手市場氣氛有所降溫，新近錄得大興花園2期1座低層F室成交，實用面積約447方呎，兩房間隔，向東北。由於單位裝修企理，亦享清靜園景，吸引同區上車客洽購。原叫價490萬元，議價後以468萬元沽出，共減22萬元或約4.5%，呎價約10,470元。原業主於2015年9月以408萬元入市，持貨近8年，帳面賺60萬元或約15%離場。
粉嶺名都兩房585萬易手
中原地產粉嶺中心分行經理蔡堅濤稱，粉嶺名都本月錄約2宗成交，屋苑最新錄得1座中層D室，實用面積約454方呎，兩房間隔。原開價約630萬元，議價後以585萬元易手，累減45萬元或約7.1%，呎價約12,885元。
蔡堅濤續稱，新買家為上車客，見單位價錢合理，附有新裝修，可節省一筆入伙費用，即還價購入單位自用。據了解，原業主於1999年以187萬元購入單位，持貨約24年，是次沽出單位獲利398萬元，單位期內升值約2.1倍。