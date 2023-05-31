二手市況｜上車客出擊！新界樓連錄成交 最平「3字頭」有交易

市場焦點落於一手，搶去二手注意力，不過部分上車客趁機議價入市做業主，其中粉嶺及屯門區分別錄得相關交投，成交價低見「3字頭」水平。

中原地產粉嶺名都分行經理劉德興表示，粉嶺囍逸剛錄5月首宗成交，為1座高層D室，實用面積約235方呎，開放式間隔。放盤時開價約370萬元，議價後以340萬元易手，減幅30萬元或約8.1%，呎價約14,468元。

劉德興透露，新買家為上車客，見單位高層開揚，價錢合理，即入市單位自住。據了解，原業主於2016年以313元購入單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約27萬元，單位期內升值約8.6%。

即睇粉嶺囍逸放盤 (House730)