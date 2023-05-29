一手成交｜天瀧單日連沽2伙 四房特色戶逾1.12億標售

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今日(23日)以招標形式連售2伙特色單位，套現逾1.5億元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，售出單位分別為第1座33樓A室，實用面積1,942方呎，連425方呎平台，四房間隔，成交價1.1215億元，呎價57,750元；另為第3座26樓A室，實用面積1,102方呎，三房間隔，成交價3,847萬元，呎價34,909元。

天瀧開售迄今累售16伙，套現逾8.38億元。