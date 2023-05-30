一手成交｜啟德天瀧2日賣出3伙 三房3192萬沽 呎價近3.2萬

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今日(30日)以招標形式售出第2座11樓B室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,192萬元，呎價31,856元。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧2日內售出3伙大宅，套現約1.82億元。

中原地產昨日促成該盤頂層四房特色單位成交，售價及呎價均創項目新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該單位實用面積1,942方呎，為項目最大面積單位，擁425方呎平台，四房三套房及工人套房間隔，成交價1.1215億元，呎價57,750元，創項目售價及呎價新高。新買家鍾情市區特色戶，對該址的維多利亞港優美海景一見鍾情，決定入市自用。

陳永傑續稱，隨著樓市穩步復常，加上經濟增長步伐持續加快，長線投資者及換樓客亦陸續出動，尋覓入市機會，差餉物業估價署最新公布4月份大型單位樓價指數亦按月升1.3%，連升4個月，累積升幅4.1%，預計豪宅交投持續升溫。中原團隊對天瀧銷售充滿信心，正陸續安排國內各省市同事來港考察天瀧，加強兩地聯繫和合作，團隊定必積極推介項目予潛力買家，勢創銷售佳績。

天瀧開售迄今累售17伙，套現逾8.7億元。