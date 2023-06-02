熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-06-02 17:17:54

一手成交｜啟德天瀧四房特色戶9203萬標售 呎價54880元

分享：
一手成交｜啟德天瀧四房特色戶9203萬標售 呎價54880元

天瀧開售迄今累售18伙，套現逾9.6億元。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今日(2)以招標形式售出1伙臨海特色單位，短短一周內已速成4伙大宅，套現逾2.7億元。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目僅設6伙特色戶，迄今已售3伙。最新成交特色單位為第333A室，實用面積1,677方呎，連平台302方呎，四房間隔，買家選取即供付款計劃，成交價約9,203.38萬元，呎價約54,880元。

天瀧開售迄今累售18伙，套現逾9.6億元。

天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為2024年9月30日。

即睇啟德PARK PENINSULA新盤天瀧最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受