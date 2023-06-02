一手成交｜啟德天瀧四房特色戶9203萬標售 呎價54880元

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今日(2日)以招標形式售出1伙臨海特色單位，短短一周內已速成4伙大宅，套現逾2.7億元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目僅設6伙特色戶，迄今已售3伙。最新成交特色單位為第3座33樓A室，實用面積1,677方呎，連平台302方呎，四房間隔，買家選取即供付款計劃，成交價約9,203.38萬元，呎價約54,880元。

天瀧開售迄今累售18伙，套現逾9.6億元。