一手動態｜新盤續進攻 本月湧3千伙

樓市焦點落在一手，踏入6月即有全新盤登場！協成行發展、位於筲箕灣東大街住宅項目昨命名「傲華」(ORIA)，提供156伙，最快月內推售。據統計，本月最少有7個新盤部署開賣，涉及約2,916伙，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期料成本月「頭炮」。

協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，傲華樓高23層，單位實用面積190至737方呎，一房佔72伙，開放式及兩房各設54伙及18伙，連平台或天台的特色戶涉12伙。項目售樓說明書、示範單位及價單已準備就緒，定價參考同區一手及二手售價。

協成行發展總經理方添輝指，項目由集團於2020年透過強拍方式以8.04億元統一業權。地盤面積約7,680方呎，以重建後可建樓面面積6.9萬方呎計，每方呎樓面地價約1.16萬元。

