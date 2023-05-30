AI｜用ChatGPT搵案例呈堂 被揭根本「老作」執業30年律師老貓燒鬚恐停牌

AI可以幫人，亦可累人！美國一名執業逾30年的律師，因用炙手可熱的AI聊天機械人ChatGPT搵案例呈堂，而老貓燒鬚，被揭發多宗案例屬子虛烏有，「老作」而來。涉事律師面臨停牌處分，他指曾問ChatGPT其提供的案例是否真實，ChatGPT拍心口保證「是真的」，令他掉以輕心，直言對使用AI協助搜集法律資料感到「非常後悔」。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，涉事律師施瓦茨(Steven Schwartz)在紐約執業逾30年，他早前代表一名男子控告哥倫比亞航空公司(Avianca)，指控該公司員工疏忽，導致他在2019年在機上被餐車撞傷膝蓋。

施瓦茨為案件向紐約南區法院呈交逾10頁文件，引用過去多宗案例，反對辯方中止聆訊要求。但無論是辯方或法官，都對當中多宗案件聞所未聞，亦找不到資料。結果發現，施瓦茨提交的至少6宗案例，根本不存在。