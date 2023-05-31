韓亞｜坐打開艙門乘客旁　紅褲男：強風打面呼吸困難以為會死

韓亞航空上周五發生有乘客在臨降落前打開緊急逃生門，幸無釀成嚴重傷亡。網上片段可見一名穿紅褲男子坐在開啟的機艙門旁，機外的強風迎面吹來，他臉容扭曲。這名紅褲男姓李(Lee Yoon-Joon)接受傳媒訪問，憶述事發前已覺坐在身旁的男乘客行為怪異，長時間望著他，眼神也不友善，當見到後者打開艙門後，他立即上前用雙手制服對方，並想「我是否會死去？」李形容當時的風很大，像置身災難電影，他呼吸也愈來愈困難。涉事的男性客也姓李，他被捕後稱最近失業壓力很大，因感到窒息想快些落機，遂打開緊急逃生門。

韓亞｜「乘客當時遭五級颶風吹襲」 美國2009年「哈德遜河奇蹟」主角、機長薩利(Sully Sullenberger)稱，根據當時飛機航速估計，機上乘客面對的風速相等於五級颶風。他又指，若飛機在較高的高度飛行，因機艙內的壓力，緊急逃生門應該沒有那麼容易打開。薩利2009年駕駛一架載有155人的客機，從紐約飛往西雅圖，起飛不久後遭雀鳥撞擊導致兩個引肇失靈，他臨危不亂將客機降落在紐約的哈德遜河面，救回一機人。