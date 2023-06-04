隨船醫生被指肌肉拉傷當重症送醫　英國漢慶婚之旅泡湯怒告郵輪公司

記者鄒慈芸／綜合報道
英國一位60歲老先生為了慶祝妻子生日，兩人一起搭上了前往挪威的豪華郵輪之旅，沒想到他卻被船上的醫生「誤診」，甚至強制他搭直升機前往離家1287公里外的醫院就診，讓他的整趟郵輪行全部泡湯。
兩人花了3598英鎊
這名倒楣旅客卡西迪（Stephen Cassidy）向英國《每日郵報》（Daily Mail）爆料，為了慶祝妻子60歲生日，以及結婚40周年紀念，兩人花了3598英鎊（約35113港元），搭上了從英國修咸頓（Southampton）前往冰島和挪威的「星空公主號」（Sky Princess），開始為期兩周的旅行。
就在海上航行一周後，卡西迪感到腿部疼痛，因此前往郵輪上的醫療中心看診，並告知醫生自己先前曾做過髖關節置換手術，懷疑是坐骨神經痛，醫生聽後，告知是假肢感染了，這可能會造成非常嚴重的後果，需要進行掃描，可能還需要手術，後來在船上，卡西迪接受了三天的靜脈注射抗生素治療，並支付了2400英鎊（約23422港元）的醫療保險費用。
星空公主號：指控毫無根據
沒想到在5月24日，他被突然告知海岸警衛隊將派直升機過來，將他送至勒威克（Lerwick）的醫院看診，到了醫院檢查後，醫生竟表示他只是肌肉拉傷，沒有其他問題，讓卡西迪相當傻眼。
事後卡西迪向郵輪公司要求賠償他被毀掉的假期，還有從勒威克回家的機票費用，他表示，「星空公主號」曾宣稱，船上擁有能照顧各種醫療狀況的醫護人員，但自己被迫錯過了一半旅程，還放妻子一個人在船上度過剩下的一周，就是船上的醫生誤診所導致。
目前「星空公主號」相關人員回應，卡西迪的指控都是「毫無根據」，後續將會進入法律程序。
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