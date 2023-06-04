造成人類滅絕？專家：AI威脅被誇大 但有人利用AI製造混亂操縱市場

從去年11月生成AI聊天機械人ChatGPT面世以來，AI專家、紐約大學名譽教授馬庫斯(Gary Marcus)就不斷對AI的快速發展和運用提出警告。

AI系統無法控制 帶來風險

但馬庫斯認為，關於AI威脅的說法，可能有點「誇大」。他近日接受媒體訪問表示：「我個人並不那麼擔心滅絕風險，至少現在是這樣，因為情況並不那麼具體。我擔心的、更普遍的問題是……我們正在打造我們無法妥善控制的人工智能系統，我認為這會帶來很大風險，(但)可能與生存無關。」

馬庫斯早在高中時期就設計出自己第一套人工智能程式，那是把拉丁文翻譯成英文的軟件。鑽研兒童心理學多年之後，他創立機器學習公司Geometric Intelligence，後來被Uber收購。

科技界專家聯署聲明

馬庫斯並未聯署科技界領袖和專家發布的聲明，引發轟動。這段僅有一句話、OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)參與發布的聲明指出，全球領袖應致力降低來自AI技術的「滅絕風險」，因應AI風險，應是與因應「流行病和核戰等社會風險同等的全球優先要務」。