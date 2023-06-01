趁BTS暫停活動前拋售股票　母公司HYBE三名員工涉內幕交易避2億損失

韓國男子團體組合防彈少年團（BTS）2022年6月宣布將暫停團體活動，專注於各自的Solo活動，成員將陸續入伍服役。在消息傳出隔天，經紀公司Big Hit娛樂的母公司HYBE股價暴跌，而韓國金融監督院5月31日指出，HYBE有3名員工在得知BTS休團消息後，在消息未對外公開前先行拋售持股，經過將近一年的調查，被指違反《資本市場法》移送檢方。

3名員工涉2.3億韓元損失

《韓聯社》報道，韓國金融監督院資本市場特別司法警察指出，3名在HYBE負責偶像團體業務的員工在預先得知BTS將暫停團體活動，在消息對外公開前出售持有股份。

BTS於2022年6月14日宣布暫停團體活動翌日，HYBE股價大跌24.87%，依照當日收盤股價為準，3名員工避免了高達2.3億韓元的損失。特別司法警察5月31日在首爾南部地方檢察廳的指揮下進行調查，並依違反《資本市場法》將涉案3名員工移送檢方偵辦。

金融監督院表示，上市經紀公司主要藝人的活動計畫影響公司股價甚鉅，公司應當具備以正確管道向投資者公開相關資訊的系統，並加強內部控管，防止員工利用未公開資訊進行交易，確實保護投資客的合法權益。

BTS的暫停團體活動消息並非透過HYBE公告或正式管道發布，而是成員公開慶祝成立9周年的聚餐影片中無預警公開，當時引發熱烈討論。

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