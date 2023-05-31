與人爭執後發洩 惡男隨手捉小狗丟滾油鍋活活淥死(有片)

墨西哥發生駭人虐狗案，特卡馬卡市(Tecámac)一名男子本月28日在一間鮮肉店與老闆發生口角後，怒氣沖沖走出店外，就把街上一隻小狗丟入沸騰的油鍋，導致小狗當場被滾油淥死。
當地傳媒報道，惡男名為塞爾希奧N(Sergio N)，從閉路電視畫面可見，他走出鮮肉店後，就從路邊抓起一隻小狗，丟入老闆放在店外、用來炸豬皮的滾油鍋。
當時油鍋煮沸，小狗在裡面劇烈掙扎幾秒後死亡，老闆跑到店外查看，快手關掉鍋爐電源，仍來不及救回小狗一命。惡男卻施施然上車，駛離現場。
虐待動物罪成 判監3至6年
片段在社交網瘋傳，不到2天就累計逾200萬次點擊觀看，事件在當地引起極大迴響，網民紛紛要求嚴懲虐狗男。總統府30日召開記者會交代案情，公民安全及保護部長羅德里格斯(Rosa Icela Rodríguez)表示，警方已鎖定涉案男子身份並發出拘捕令，一旦虐待動物罪成，將面臨3至6年監禁。警方在31日宣布，涉案男子已落網。
墨西哥總統洛佩斯(Andres Manuel Lopez Obrador)也表示關注，指事件「令人無法接受」，強調「我們絕不能失去對鄰舍和動物的關愛」。
.@FiscaliaEdomex🛑 IMÁGENES MUY FUERTES🛑— Peludos Desamparados (@Plu2Desampara2) May 29, 2023
Hoy 28 aprox. a las 12 del día este sujeto llego a discutir a una carnicería en la calle Benito Juárez en #Tecamac al salir IRRACIONALMENTE
levanta un pequeño perro que solo pasaba por el lugar y...¡LO LANZA AL CAZO DE ACEITE HIRVIENDO! pic.twitter.com/gtMTsPKxdT