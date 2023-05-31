與人爭執後發洩 惡男隨手捉小狗丟滾油鍋活活淥死(有片)

涉案男子被警方拘捕，現場引起一陣混亂。(互聯網)

墨西哥發生駭人虐狗案，特卡馬卡市(Tecámac)一名男子本月28日在一間鮮肉店與老闆發生口角後，怒氣沖沖走出店外，就把街上一隻小狗丟入沸騰的油鍋，導致小狗當場被滾油淥死。

當地傳媒報道，惡男名為塞爾希奧N(Sergio N)，從閉路電視畫面可見，他走出鮮肉店後，就從路邊抓起一隻小狗，丟入老闆放在店外、用來炸豬皮的滾油鍋。

當時油鍋煮沸，小狗在裡面劇烈掙扎幾秒後死亡，老闆跑到店外查看，快手關掉鍋爐電源，仍來不及救回小狗一命。惡男卻施施然上車，駛離現場。