美國富豪淫媒愛潑斯坦疑「被自殺」案情曝光　事發時獄警忙於上網購物

記者陳怡伶／綜合報道

已故美國「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年8月10日在獄中上吊身亡，事件疑點重重。1日，《美聯社》根據《資訊自由法》從聯邦監獄局獲得相關文件，指出愛潑斯坦死前曾對監獄環境感到失望，而獄警人手短缺和疏忽導致未能發現和及時阻止愛潑斯坦輕生。

長年遊走社會頂層

身為風險基金經理人愛潑斯坦背負多項性侵未成年少女、經營未成年少女賣淫集團等罪名。他長年遊走社會頂層，在政商界人脈相當廣，包括前美國總統克林頓、特朗普，以及英國王室的安德魯王子等人，都被指與愛潑斯坦交情匪淺，愛潑斯坦死亡後，外界普遍認為存在「被輕生」、「被滅口」的可能性。

不過根據曝光文件顯示，66歲的愛潑斯坦2019年7月6日抵達紐約大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center）後，在最初的健康檢查中，他表示在過去5年內有10多個女性性伴侶，且患有睡眠呼吸中止、便秘、高血壓、下背痛和早期糖尿病，曾接受衣原體治療。

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