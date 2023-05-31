美國女版喬布斯詐騙罪成判囚11年 輕鬆入監服刑

霍姆斯由兩人陪同下向監獄報到。(美聯社)

美國生物科技初創公司Theranos創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes)因「滴血驗病」騙人投資，去年被判刑11年。她周二向監獄報到，展開牢獄生涯，美媒指，若表現良好或可提前獲釋。

霍姆斯向德州布萊恩女子聯邦監獄報到，照片可見，她身穿毛衣和牛仔褲，在兩人陪同下走向監獄，神情輕鬆。

全美400大富豪成階下囚

39歲的霍姆斯曾是矽谷傳奇人物，有「女版喬布斯」之稱，她19歲自史丹福大學輟學，2003年創辦生物科技公司Theranos，專做血液檢測，號稱「一滴血便能驗出多種疾病」，全盛時期，公司估值超過90億美元(約702億港元)，使霍姆斯一度躍升為全美400大富豪。

2015年，《華爾街日報》以一系列調查報道，揭露Theranos的技術無效，導致患者身心受創，也涉嫌欺騙投資者。2018年，霍姆斯被控詐騙，同年公司結業。

去年1月，陪審團裁定霍姆斯被控的11項罪名中有4項成立，11月遭判刑11年。