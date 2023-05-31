美國女版喬布斯詐騙罪成判囚11年 輕鬆入監服刑

美國生物科技初創公司Theranos創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes)因「滴血驗病」騙人投資，去年被判刑11年。她周二向監獄報到，展開牢獄生涯，美媒指，若表現良好或可提前獲釋。
霍姆斯向德州布萊恩女子聯邦監獄報到，照片可見，她身穿毛衣和牛仔褲，在兩人陪同下走向監獄，神情輕鬆。
全美400大富豪成階下囚
39歲的霍姆斯曾是矽谷傳奇人物，有「女版喬布斯」之稱，她19歲自史丹福大學輟學，2003年創辦生物科技公司Theranos，專做血液檢測，號稱「一滴血便能驗出多種疾病」，全盛時期，公司估值超過90億美元(約702億港元)，使霍姆斯一度躍升為全美400大富豪。
2015年，《華爾街日報》以一系列調查報道，揭露Theranos的技術無效，導致患者身心受創，也涉嫌欺騙投資者。2018年，霍姆斯被控詐騙，同年公司結業。
去年1月，陪審團裁定霍姆斯被控的11項罪名中有4項成立，11月遭判刑11年。
監獄內可煮食
綜合《華爾街日報》和《紐約時報》報道，布萊恩女子聯邦監獄位於候斯頓西北面，坐落在綠樹成蔭的住宅區中，整座監獄可容納720人，目前服刑人數約9成。囚犯多是因犯下白領犯罪、低度毒品犯罪、或窩藏非法移民而被定罪。
監獄內有4幢房舍，每間有兩張上下床舖共可住4人。另有餐廳提供燕麥片、鬆餅、粟米餅、墨西哥捲餅，也可於販賣部購買食材自行烹煮食物。
兒童可探監
霍姆斯有兩名未滿2歲的孩子，小女兒約3個月大，根據規定，她可與小孩視訊通話，每次15分鐘。家人可在周末或節日探監，10歲以下兒童探訪時可坐在服刑的母親腿上，母親也可哺餵嬰兒母乳。
霍姆斯的前男友、曾任Theranos高級主管的巴瓦尼(Ramesh“Sunny”Balwani)因詐騙罪被判囚13年，亦在今年4月入獄，於加州聖佩卓聯邦監獄服刑。兩人被勒令支付投資者4.52億美元(約35.2億港元)賠償金。