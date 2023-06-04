美國女子食熱狗食出袋裝白色粉末　警方竟驗出是毒品可卡因

記者鄒慈芸／綜合報道

美國一名女子日前到新墨西哥州一間連鎖快餐廳Sonic Drive-In用餐，沒想到卻在熱狗中吃到了一個小塑膠袋，裏面還裝著白色不明粉末，報警後經過化驗，發現裏頭裝着的是一級毒品可卡因，警方當即將店內一名員工帶回警局接受調查。

54歲男員工涉毒被查

女顧客表示，她在30日到快餐廳Sonic Drive-In點了一份名為「Coney」的熱狗，上面鋪著辣椒和融化的車打芝士，不過咬下一口後，她發現嘴裏嘗到的口感不是熱狗，拿出來一看竟然是一包裝著白色粉末的小塑膠袋。

女顧客發現這包粉末不太對勁，便果斷選擇報警，警方到場後，檢測出白色粉末是一級毒品可卡因，馬上將調查對象鎖定當天在店內的店員，最後發現是54歲的男員工薩拉查 （Jeffrey David Salazar）在製作熱狗的過程中，失手讓自己攜帶的毒品掉了進去。