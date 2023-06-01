社交平台AI疑過度謹慎　被質疑助刪除戰爭罪證

社交平台利用AI對用戶的帖文等作出過戶，移除被指為有害的內容。不過外國媒體調查就指，這樣有機會令一些侵害人權的證據因此而被刪走。
英國廣播公司（BBC）的調查報道指，社交平台利用AI對圖像及影片的過濾，可能令一些有助檢控的證據被下架。BBC訪問一位Facebook母公司Meta的監督委員會成員Alan Rusbridger，他指出社交平台可能是「過度謹慎」。BBC表示，雖然平台聲稱會因為公眾利益而豁免一些內容，不過BBC嘗試將一些烏克蘭平民遇襲的片段上載到社交平台，仍隨即被刪除。
Rusbridger指，AI能夠大量移除有害或非法內容，然而在面對戰爭的暴力畫面，AI缺乏識別侵害人權的微細分別：「你可以看到為我們要開發以及訓練機械人，因為他們見到有一些創傷或遇難時，就會立即刪除。我想下一個問題是，他們如何開發機械，不論是人類還是AI，可以更合理地作出決定。」
YouTube稱並非負責存檔
BBC又訪問一位在烏克蘭的記者Ihor Zakharenko，他在俄羅斯入侵以來，一直拍攝人們遇襲的紀錄片。Ihor Zakharenko表示，他曾在基輔拍下一些平民遇害的影片，當中包括至少17人死亡以及周圍的車輛被燒毀，但他想放上社交平台讓世人看到俄羅斯人的暴行，但上傳到Facebook以及Instagram時就被刪除：「俄羅斯人他們都說這是假的，他們沒有接觸到平台，他們只在與烏克蘭軍隊交戰。」
BBC將Ihor Zakharenko的片段，以一些虛擬帳號上傳，結果在Instagram短時間內就刪除了3至4條影片，而YouTube在最初亦加入年齡限制，不過10分鐘後就將影片移除。報道指，即使他們再上傳以及向平台提出抗議，指影片是戰爭罪證，仍然被平台拒絕。
就有關的嘗試，BBC向YouTube及Meta提出質詢，指企業雖然指會對有公眾利益的內容豁免，但事實並非如此。Meta回應指，他們會「應對世界各地的執法機構提出的法律要求」，並表示「我們會繼續尋求其他方式去支持國際的問責途徑，並且符合他們的法規及私隱公約。」至於YouTube就指，他們雖然對有公眾利益的內容會豁免，但稱他們不是用作存檔：「人權組織、行動者、人權捍衛者、研究員、公民記者以及其他侵犯人權的紀錄，最好都是由他們去保存及收藏好內容。」