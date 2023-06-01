社交平台AI疑過度謹慎　被質疑助刪除戰爭罪證

社交平台利用AI對用戶的帖文等作出過戶，移除被指為有害的內容。不過外國媒體調查就指，這樣有機會令一些侵害人權的證據因此而被刪走。

英國廣播公司（BBC）的調查報道指，社交平台利用AI對圖像及影片的過濾，可能令一些有助檢控的證據被下架。BBC訪問一位Facebook母公司Meta的監督委員會成員Alan Rusbridger，他指出社交平台可能是「過度謹慎」。BBC表示，雖然平台聲稱會因為公眾利益而豁免一些內容，不過BBC嘗試將一些烏克蘭平民遇襲的片段上載到社交平台，仍隨即被刪除。

Rusbridger指，AI能夠大量移除有害或非法內容，然而在面對戰爭的暴力畫面，AI缺乏識別侵害人權的微細分別：「你可以看到為我們要開發以及訓練機械人，因為他們見到有一些創傷或遇難時，就會立即刪除。我想下一個問題是，他們如何開發機械，不論是人類還是AI，可以更合理地作出決定。」