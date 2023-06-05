珠穆朗瑪峰登山季12死5失蹤 知名嚮導籲尼泊爾收緊攻頂規定

今年登山季，世界最高峰珠穆朗瑪峰至少奪去12條人命，是近年來最多的其中一次。一名經驗豐富的登山嚮導周日(4日)表示，經驗不足的領隊帶領虛弱的登山客攻頂，導致問題層出不窮。
海拔8,849米的珠穆朗瑪峰，今年的登山季剛結束，期間有至少12名登山客喪命，另有5人失蹤，恐遇不測。這是2015年地震引發雪崩，造成18人死亡以來，喪生人數最多的一次。
專家建議提供登山經驗證明
69歲的新西蘭知名嚮導科特(Guy Cotter)在尼泊爾首都加德滿都受訪表示：「最虛弱的登山客、經驗較少的領隊，都是問題的一部分。」他說：「往珠穆朗瑪峰前，登山客的攻頂能力應該要達到最低標準，並要提供先前登山經驗的證明。」
有雪巴人嚮導喪生
政府和登山管理部門官員表示，有3名雪巴人(Sherpa)嚮導4月在山下被崩落的冰砸中喪生，其餘的人則因疾病或體力耗盡而死。
尼泊爾當局已對攀登珠穆朗瑪峰和其他喜馬拉雅山高峰的人加以規範。例如，當局堅持每個人都必須獲得許可證才能登山，但科特提出，帶領登山客上山的領隊，必須在裝備和人員協助方面達到最低標準。
專家：許多領隊不懂處理問題
科特說：「許多領隊將登山客帶到珠穆朗瑪峰，但不知道該怎麼避免意外發生，且當意外發生時，他們也沒有適當的程序來解決問題。」
尼泊爾今年發出478張珠穆朗瑪峰登山許可證，創下新高，當中有數百人成功登頂。