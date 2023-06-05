珠穆朗瑪峰登山季12死5失蹤 知名嚮導籲尼泊爾收緊攻頂規定

今年登山季，世界最高峰珠穆朗瑪峰至少奪去12條人命，是近年來最多的其中一次。一名經驗豐富的登山嚮導周日(4日)表示，經驗不足的領隊帶領虛弱的登山客攻頂，導致問題層出不窮。

海拔8,849米的珠穆朗瑪峰，今年的登山季剛結束，期間有至少12名登山客喪命，另有5人失蹤，恐遇不測。這是2015年地震引發雪崩，造成18人死亡以來，喪生人數最多的一次。

專家建議提供登山經驗證明

69歲的新西蘭知名嚮導科特(Guy Cotter)在尼泊爾首都加德滿都受訪表示：「最虛弱的登山客、經驗較少的領隊，都是問題的一部分。」他說：「往珠穆朗瑪峰前，登山客的攻頂能力應該要達到最低標準，並要提供先前登山經驗的證明。」