朝鮮半島｜北韓稱發射火箭發生事故墜入西面海域　日本沖繩一度響起警報(有片)

北韓證實早上發射軍事偵察衛星，期間出現事故，火箭第二節失去動力，墜落朝鮮半島西面海域。朝中社指，北韓專家正分析事故原因，即將再發射。日本及南韓指，北韓發射了彈道導彈，日本一度向沖繩居民發出警報，要求民眾到室內暫避，但其後撤回。
北韓《朝中社》報道，在發射軍事偵察衛星的過程中發生事故，火箭及偵察衛星墜入西海。報道表示，火箭在發射過程中，第二級發生故障，新發動機系統、火箭燃料不穩定，北韓方面將調查今次嚴重事故，並將很快進行第二次發射。
南韓聯合參謀本部表示，北韓在早上6時29分，在東倉里向南面發射懷疑軍事偵察衛星的飛行物，飛行物未有達至預期的落點，就從雷達上消失。正分析是否在空中爆炸或撞毀，同時提高警戒態勢，與美國密切合作。南韓國家安全保障會議召開會議應對。
日本：北韓或發射彈道導彈
日本政府在本港時間今晨約6時半，透過全國即時警報系統向沖繩民眾發出警報，指北韓向沖繩方向發射了一枚導彈，下令民眾到室內暫避，約半小時後，當局指，北韓導彈不會進入日本上空，解除對沖繩的警報。
日本海上保安廳表示，疑似北韓導彈已墜落，呼籲船隻保持警惕。首相岸田文雄與主要閣員召開國家安全保障會議應對。岸田文雄指，北韓似乎發射彈道導彈，當局正詳細分析，暫時未有損毀報告。
北韓日前通知日本和國際海事組織，計劃今日至6月11日期間發射人造衛星，到昨日公布6月將發射首枚軍事偵察衛星，屆時將可實時偵察敵方動態，又表明會密切觀察當前及未來威脅，繼續加強戰爭遏制能力。
Japón activó brevemente la mañana del miércoles su sistema de alerta de misiles para la región sureña de Okinawa, luego de que el ejército surcoreano anunciara que Corea del Norte había enviado lo que llamó un “vehículo de lanzamiento espacial”.pic.twitter.com/YHN9jW93lz— Información Alternativa (@AlternativaInf) May 31, 2023