日本81歲國寶級主持上岡龍太郎肺癌病逝　30年前節目太前衛惹爭議

日本國寶級主持人上岡龍太郎過去主持綜藝節目《上岡異言堂》（上岡龍太郎がズバリ!），犀利的口條再加上前衛的節目內容，引發不少爭議，節目甚至紅到台灣。怎料，近日上岡龍太郎卻傳出死訊，5月19日因肺癌和間質性肺炎在醫院病逝，享壽81歲。

上岡龍太郎曾在節目中談及敏感話題。（互聯網）

妻兒未見上最後一面

綜合日媒報道，2000年退出演藝圈的上岡龍太郎，經所屬公司證實，5月19日因肺癌和間質性肺炎在大阪的醫院去世，享壽81歲；據悉，喪禮只給少數親屬參加，他生前堅決不公開告別式，喪禮也只給少數親屬參加。

1942年出生於日本京都，1959年以漫才組合在大阪出道的上岡龍太郎（本名：小林龍太郎），演藝事業橫跨漫才、劇團、主持人等多領域，是日本國寶級主持人之一，於2000年宣布引退。

而上岡龍太郎的兒子是名導演小林聖太郎，他在父親死訊曝光後，對於公開此消息深表歉意；小林聖太郎表示，從2022年秋天得知父親身體狀況每況愈下，父親自己也不想着延長生命，雖然他與母親都做好父親有一日會離開的準備，但事發太突然，他與母親都沒趕上見父親最後一面。

上岡龍太郎死訊曝光後，也讓台灣不少網友點出上岡龍太郎有多厲害，有網友指出「當年上岡異言堂在台灣紅到一堆節目抄襲，現今日本MC（主持人）都沒有他這種能言善道的」。

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