搞邊科？新西蘭航空要求乘客上機前磅重

上飛機前要磅重？新西蘭民航局要求乘搭國營新西蘭航空客機的乘客，由明日起至7月2日，從奧克蘭國際機場乘搭國際航班前，要先除鞋上磅量度體重。此措施並不是要向體重超標搭客額外收費，而是收集乘客體重作研究之用。除了乘客要磅重，所有機上的人和事物都要過磅，機組人員、貨物、飛機餐以至行李都要。研究其中一個目的是獲取乘客、機組人員和他們手提行李的重量平均值，評估航班的負重。由於並不是人人想公開體重，所以一切數據都是匿名，以保障私隱。新西蘭航空強調，乘客參與屬自願性質，可以拒絕磅重。

上機前磅重｜乘客可拒絕 非所有國際航班

有關調查其實每5年做一次，目標是最少1萬名旅客參與，以便取得更準確和最新的客機負重數據。在2021年，新西蘭航空曾要求內陸航班乘客磅重，在社交網惹來熱議，網民稱「要過磅」很尷尬。新西蘭航空迅速回應指是航空規例要求，要每5年計算乘客、機組人員和行李的重量，也不是強制性，當然若乘客配合會十分感謝。原本國際航班乘客也要做相同調查，但受新冠肺炎疫情影響而延遲。據悉，乘客上磅後數據會直接輸往電腦，並不會當眾顯示，行李會放在另一磅量度重量。報道指，除了由乘客自行決定是否磅重外，研究也只會挑選部分航班收集數據，本周的包括編號NZ75、由奧克蘭飛往南韓首爾仁川機場的航班。