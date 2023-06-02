拜登出席空軍學院畢業禮時跌倒　特朗普：希望他無受傷(有片)

美國總統拜登在科羅拉多州出席空軍學院畢業禮時，在台上跌倒，並無受傷。年屆80歲的拜登是美國年紀最大的總統，自2021年1月就任以來，已多次被拍到跌倒或遭絆倒的驚險畫面。

拜登周四(1日)在儀式上逐一向畢業的900多名學員頒發證書和握手，站立接近一個半小時，到儀式尾聲，他與最後一名學員握手後返回座位，但突然跌倒在地上，現場傳出驚呼聲，旁人立即上前把他扶起。拜登站立後，用手指一指地上的沙包，之後自行返回座位。

白宮通訊主任拉伯特(Ben LaBolt)其後在社交平台Twitter表示，拜登絆倒放在台上用來固定讀稿字幕機的黑色沙包，拜登沒有大礙。