巴西女歌手客機駕駛艙內露股嘟咀惹抨擊(有片)

巴西24歲女歌手MC Pipokinha的形象素以大膽色情風格聞名，她最近參觀一架商用客機時，於駕駛艙內失驚無神除褲露出屁股，還對著鏡頭回眸嘟咀，影片隨即在社交平台瘋傳，並招致多人猛烈抨擊。

影片顯示，一臉素顏的MC Pipokinha抓著飛機操縱桿，露出頑皮笑容，竟突然起身拉低褲子，露出屁股，更對著鏡頭嘟咀。機長立即喝止：「妳不能這樣做，不要露出來，尊重一點！」但她似乎並不在意，大笑將褲子拉上，輕拍機長安撫：「我沒有露出來，我有穿短褲，你以為我脫光了嗎？」當地傳媒報道，巴西高爾航空(GOL)證實，影片於上月28日在聖保羅的GRU機場拍攝。根據該公司政策，機長有權開放乘客參觀駕駛艙，條件是全程監督、飛機已降落地面、不影響下次飛行準備或安全。航空表示，儘管如此，無法預測影片中乘客那種突然的行為，公司對此事感到震驚，也不接受如此不尊重的態度。但航空公司未有提及任何處理方法。