巴西女歌手客機駕駛艙內露股嘟咀惹抨擊(有片)

巴西24歲女歌手MC Pipokinha的形象素以大膽色情風格聞名，她最近參觀一架商用客機時，於駕駛艙內失驚無神除褲露出屁股，還對著鏡頭回眸嘟咀，影片隨即在社交平台瘋傳，並招致多人猛烈抨擊。
影片顯示，一臉素顏的MC Pipokinha抓著飛機操縱桿，露出頑皮笑容，竟突然起身拉低褲子，露出屁股，更對著鏡頭嘟咀。機長立即喝止：「妳不能這樣做，不要露出來，尊重一點！」但她似乎並不在意，大笑將褲子拉上，輕拍機長安撫：「我沒有露出來，我有穿短褲，你以為我脫光了嗎？」當地傳媒報道，巴西高爾航空(GOL)證實，影片於上月28日在聖保羅的GRU機場拍攝。根據該公司政策，機長有權開放乘客參觀駕駛艙，條件是全程監督、飛機已降落地面、不影響下次飛行準備或安全。航空表示，儘管如此，無法預測影片中乘客那種突然的行為，公司對此事感到震驚，也不接受如此不尊重的態度。但航空公司未有提及任何處理方法。
網民憂將來禁止參觀駕駛艙
影片隨即惹來社會抨擊，有網民指，「只有中二生才喜歡這種內容」、「看到這個讓我好火大」，亦有人認為機長亦有責任「讓一個想要裸體的人坐在駕駛座上，即使開啟自動駕駛模式，也是有風險」、「如果將來禁止駕駛艙參觀，結束那些真正熱愛飛航的人的權利……將是多麼的荒謬」。
警告：影片含有不雅行為
GENTE? Em cabine de avião, MC Pipokinha tira calça ao lado de piloto e é advertida. Opiniões? 🚨👀— Fofocalixando (@FofocaIixando) May 29, 2023
pic.twitter.com/omO8AqW6MS