差點毀容｜英女睇Tiktok學烹飪　將蛋放微波爐煮炸傷半邊面

過去曾發生多次因將雞蛋放入微波爐而發生意外事件，但仍有不少人重複犯錯。英國曼徹斯特一名37歲女子日前透過Tiktok觀看烹飪教學影片，使用微波爐煮雞蛋，詎料遭雞蛋炸傷，導致半邊臉焦頭爛額，疼痛更長達約12小時，事主經治療後傷口漸痊癒，近日在社群平台公開這段不應發生的恐怖經歷，以警愓大眾。
綜合報道，來自博爾頓37歲女子Shafia Bashir近日在社群平台發文，指她於本月12日在Tiktok看了一段烹飪教學影片，就學著將半杯熱水加入少少鹽、放入一隻雞蛋後，放入微波爐加熱數分鐘，接著把杯子拿出，用冷匙羮敲破雞蛋。詎料雞蛋被敲碎後突然爆炸，雞蛋裡的液體直噴出來，直接噴在Shafia的右邊臉，導致她劇烈疼痛，她隨即用冷水潑臉約20分鐘，惟疼痛未減，就前往急診室求醫。
事主：嘗試任何事情應三思而後行
Shafia指，事發後經過12小時後面部仍感到刺痛。到底雞蛋的爆炸威力有多大？ 看她展示用來載蛋的杯，事後已被蛋爆破，可想而知威力非常大。Shafia想藉這段痛苦經歷提醒大家：「我不想有其他人經歷這些，因為烹飪教學在TikTok上很流行……這是我一生中最難以忍受的痛苦」，「雖然現在我的臉已漸痊癒，且幸運的是沒有疤痕」，但痛苦的經歷足以令她發誓再也不吃雞蛋，並警告「嘗試任何事情應三思而後行」。
其實過去亦曾發生多宗類似的意外，亦有不少專家曾作提醒，惟意外仍然屢見不鮮。英國醫學期刊(The British Medical Journal)亦曾警告，使用微波爐煮雞蛋相當危險行為，因外殼會保持熱量加熱，一旦從微潑爐取出，蛋內累積的熱能蒸氣無法及時散出，就很有可能發生爆炸。