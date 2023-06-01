孤疑真實版｜夫婦收養6歲女童 竟是「反社會人格」成年人 滿腦殺人念頭(有片)

美國發生電影《孤疑》(Orphan)的真實版，一對夫婦從烏克蘭收養一名6歲女童後，發覺她不但有異於一般兒童，如身體私密處已長出毛，又懷疑她已來月經；更駭人的是夫婦指這名養女曾想殺害他們，包括在咖啡中落毒。夫婦一方指女童真實出生年份是1989年，被收養時已經成年。 事件過去已曾曝光，近日隨著名為《The Curious Case of Natalia Grace》的紀錄片上架，而再掀議論。案中「女童」Natalia Grace Barnett據報是一個患有罕見骨骼生長異常的矮小女孩、身高不足3呎，被當時為夫婦、現已離婚的Michael Barnett及Kristine從烏克蘭收養。

孤疑真實版｜「女童」私密處已長毛髮 兼有月經 男事主Michael在紀錄片訪問中，為自己「拋棄」養女辯護，指他於2010年與前妻從佛羅里達州的一間領養機構收養了Natalia，當時他們只得一日時間考慮，因對方說Natalia患有侏儒症，24小時後將送往寄養。他表示︰「我們收養Natalia，是因為想幫助有可能永遠沒有人愛錫的人」，沒料噩夢隨之而來。 Michael指，Natalia的烏克蘭出生證明顯示她生於03年9月4日。然而在收養的第2天，妻子Kristine替Natalia洗澡時，驚見她私密處已長有毛髮；其後妻子又在Natalia睡房，發現沾有血跡的內褲，並因此質問Natalia為何已來月經。

孤疑真實版｜被診斷「反社會人格」曾在咖啡下毒 Michael並聲稱，Natalia曾作出很多奇怪行為，如在車上大小便，並把糞便抹在車窗上，又曾突然「跳車」，「目的就是想令自己看來如像一個可憐無助的女童」。Michael又在紀錄片中聲稱，Natalia曾用刀指嚇他，說「我會在你睡覺時殺死你」，亦曾試過拿著刀站在夫婦的床尾。他又指控Natalia曾把清潔劑摻進妻子的咖啡、把她推向電圍欄，並曾說要刺死她的兄長，「她做盡所有會令家人受傷及造成精神壓力的事」。 夫婦曾把Natalia送入精神病院，Michael指醫生診斷她有「反社會人格」。有不具名的院方員工在紀錄片中表示，Natalia後來因為對男性院友作出不適當的猥褻言論，而被「踢出院」。

孤疑真實版｜鄰居︰她會突然出現在我家 夫婦深信Natalia是「大人扮細路」嚴重虛報年齡，最終獲法庭信納，把Natalia的出生日期改為1989年9月4日，即當時已經是超過20歲的成年人。之後夫婦把Natalia安頓在一住宅內獨居，並替她交租。有鄰居稱，Natalia當時自稱22歲，起初雙方關係友好，但後來她多次成為不速之客，突然出現在他們家中，並對周遭的人作出猥褻動作。 其中一名鄰居Toby Miles表示，Natalia一次曾跟他說，曾試圖殺害他母親，令他驚慌不已。紀錄片亦播出一段錄音，顯示Natalia曾經報警，向接線人員說「我跟蹤其中一名鄰居……我不想傷害他們」。