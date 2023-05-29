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國際
2023-05-29 16:50:49

墨爾本午夜地震市民嚇醒 120年來最強震感屋子搖晃牆裂開 (有片)

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墨爾本地震

有民眾稱，牆面現裂痕，希望大家平安。(互聯網)

澳洲維多利亞省首府墨爾本(Melbourne)昨晚午夜發生黎克特制3.8級地震，雖然地震級別不算高，但震感強烈，報道指是墨爾本市區逾120年來震感最強的一次，遠至塔斯曼尼亞省首府荷巴特(Hobart)也感震動。地震在周日晚11時41分發生，震央鄰近維多利亞省的森伯里(Sunbury)，距墨爾本市中心約36公里，震源深度3公里。地震發生不久後，當局收到逾2.1萬宗墨爾本感震動的報告，地震學家指墨爾本廣泛地區都感受到地震。當局也呼籲市民留意或有餘震。

不少人在睡夢中被震醒，有人在Twitter稱，「見鬼了，墨爾本剛剛發生地震？？？？？」另一人稱，「我們可以繼續睡嗎？不會有事發生？」有網民上載家居鏡頭拍攝的片段，可見屋子搖晃數秒，貓貓也嚇到奔落樓。另有片段可見，墨爾本市內住宅大廈在深夜都亮著燈，似乎不少人遭嚇醒，有人說「整間屋都在搖動。」居民上載的照片甚至可見牆上現裂痕，另有人說窗戶搖動像發生小爆炸產生震波那樣。當局稱，並無收到傷亡報告。有居於震央數公里外的民眾稱，在地震發生前一個半小時，將垃圾桶放到屋外時聽到異常聲音，維持了約20秒。另一人稱，起初聽到像風吹過屋頂的聲音。澳洲位於地殼板塊中間少有發生地震。

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