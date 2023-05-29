印度官員自拍手機掉進水庫 抽走逾200萬公升水執手機捱轟停職

印度恰蒂斯加爾邦一名食品檢查官員在一個水壩懷疑自拍時，不小心將價值10萬印度盧比(約9,400港元)的三星手機掉進水庫。他聲稱手機有政府敏感資料，起初叫潛水員搜尋，無果後，要求抽走水庫的水執手機。報道指，在3天內水庫泵走了逾200萬公升水，足以灌溉605公頃農地。幾乎抽乾水庫後，該官員終於找到手機，但那已浸壞了，根本不能使用。事件曝光後惹來批評，在印度炎熱天氣缺乏水下竟如此浪費，那名官員遭停職調查。

拍片批評傳媒誇大事件

涉事官員為32歲的Rajesh Vishwas，他被指濫用職權，也涉嫌「假傳聖旨」，聲稱獲當地官員口頭批准抽走水庫的水到附近的河道，還說「這對需要更多水的農民來說是好事」。網傳片段可見，他坐在太陽傘下監督工人「抽水」。他事後仍死撐，指那是水壩溢出來多餘的水，不適合灌溉，甚至上載片段批評傳媒誇大事件。有網民批評「只有停職，沒有懲處、罰款和革職嗎？」有人甚至認為應該拘捕他。