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國際
2023-06-01 18:56:40

南韓情報：金正恩體重140公斤 現熊貓眼疑受失眠困擾 煙癮酒癮大

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金正恩與女兒5月16日在平壤視察軍事衛星發射設施時看來疲倦，有黑眼圈，且煙不離手。(資料圖片)

金正恩與女兒5月16日在平壤視察軍事衛星發射設施時看來疲倦，有黑眼圈，且煙不離手。(資料圖片)

北韓領袖金正恩身形肥胖，偶爾會「神隱」一段時間，健康狀況受到外界關注。根據南韓國家情報院(國情院)掌握的最新情報，金正恩近期煙癮和酒癮愈來愈嚴重，也可能深受嚴重失眠困擾，需服用安眠藥，經人工智能(AI)分析，推測體重約140公斤(308)

金正恩疑煙酒上癮致失眠

韓聯社報道，國情院院長金奎顯周三向國會情報委員會全體會議匯報時表示，有消息稱北韓今年4月在海外集中收集用於治療失眠的唑吡坦(Zolpidem)等藥物，據此推測金正恩患有相當嚴重的睡眠障礙。此外，北韓還大量進口萬寶路(Marlboro)、登喜路(Dunhill)等外國香煙和高級酒菜，推測金正恩對煙酒的依賴大增，並可能因此讓失眠更嚴重。

國情院報告顯示，516日，金正恩亮相公開活動時，黑眼圈清晰可見，且看來很疲倦。根據AI分析，他的體重約為140公斤。此外，金正恩手和手臂上從去年底起便不斷出現劃痕，可能是過敏、壓力大導致皮膚炎。

金正恩5月16日視察平壤軍事衛星設施時，看來疲倦。(資料圖片)

金正恩5月16日視察平壤軍事衛星設施時，看來疲倦。(資料圖片)

金正恩時肥時瘦

金正恩的健康狀況和體重一直是外界的關注點。南韓國情院消息指，2012年時，金正恩體重約90公斤，201420162019年體重逐漸增加，分別增至120公斤、130公斤及140公斤。據報金正恩其後成功減磅20公斤，202112月官方發布的照片可見他消瘦不少，可是直至20225月，從照片可見，他又再「發福」。

分析指，金正恩須處理新冠疫情，加上北韓當時先後舉辦金正日誕辰80周年等多項大型活動，令金正恩壓力大增，減肥後體重反彈。

疑曾通波仔 健康響警號

金正恩肥胖，有吸煙、飲酒習慣，有心臟病家族史，其已故父親金正日和祖父金日成據報均死於心臟病。金正恩20204月曾神隱3周，後來再露面時手腕有疑似動脈導管穿刺(radial artery puncture)留下的針孔疤痕，外界猜測他曾接受「通波仔」手術。

金正恩2021年12月主持勞動黨全體會議時，明顯消瘦。(資料圖片) 金正恩2020年神隱3周後於4月現身，手腕有疑似動脈導管穿刺留下的針孔疤痕。(資料圖片)
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