北海道出現龍捲風　帶廣機場一度暫停升降

日本北海道南部的帶廣機場，在今午（30日）出現龍捲風，令到機場需要暫停飛機升降直到安全才重新開放。而當地氣象部門指，北海道的大氣不穩，當地今日稍後時間仍有機會發生雷暴以及龍捲風。

今日下午在社交網絡上出現多條北海道的龍捲風影片，其中有影片一束雲團由雲層延伸至地面，亦有影片見到地上捲起的沙塵，同時亦有相片從帶廣機場拍到龍捲風就在機場周邊出現。