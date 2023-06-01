加拿大新規要求每枝香煙均需印上警告語　成全球首例

加拿大6月1日宣布為全球第一個，要求煙草商在「每一枝」香煙上，印有警告標語的國家。新規預計8月1日開始實施，對於市場上既有的香煙或煙草商品，政府也要求攤販和零售商須在2024年4月1日前，全面改為銷售印有新版警告語的商品。新例為加拿大推動減少煙民政策的一部分，政府望在2035年之前讓吸煙人士比例降低於5%。
每一枝香煙均需印警告語
現時加拿大官方語言，是英語和法語，新規項下，政府要求煙草商在每一枝香煙均需印上如「吸煙傷害兒童」(Tobacco smoke harms children.)、「香煙引致白血病」(Cigarettes cause leukemia.)或是「每一次吸吐都在毒害自己」(Poison in every puff.)等警告標語，要藉此讓煙民無法透過香煙包裝逃避看到這些警告標語，以鋪天蓋地的手法，加深他們的印象。
2000年代開始強制要求香煙包裝印有警告標籤
2000年代初加拿大破天荒開始，在強制規定香煙包裝上，印有警告圖片標籤，之後成為各國的參考對象，不過圖片設計在過去十年已沒有更新。心理健康和成癮部長Carolyn Bennett指，在每枝香煙加上警告，有助確保民眾可以見到相關健康資訊，對象包括獲朋輩分享香煙時，沒有見到包裝的年輕人。
加拿大癌症協會(Canadian Cancer Society)高級政策分析員Rob Cunningham則認為，新措施創下世界先河，形容煙民無法忽視警告，希望可以帶來實際變化，並期待各國可以跟隨。