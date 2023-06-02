加拿大怪盜半夜闖麵包店　竟然搞清潔兼自拍(有片)

加拿大一間麵包店半夜被一名男子破門闖入，但奇怪的是，這名男子在店內逗留整整1小時，並非為四出搜刮財物，而是認真清理打掃被他搞亂的環境，但他既不是店主，更不是店內職員。店主看過CCTV得發現這名賊人的詭異行徑，將影片上載到社交平台引來熱議。

綜合報道，上周五(5月26日)凌晨約3時，加拿大溫哥華一間麵包店突然被一名賊人踢爆玻璃門後闖入，賊人並無急於搜刮財物，而是先坐在椅子上發呆約15分鐘，更令人意外的是，他接著走去找來水桶和地拖開始清理被他爆門搞得一片狼藉的環境，在店內逗留了逾1個小時，最後偷走一盒6個價值約30美元(折合約235港元)的朱古力紙杯蛋糕，甚至用店內的手機自拍，把自己的樣貌留給店主。