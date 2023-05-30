中美關係｜兩國防長會晤告吹 外交部促美方糾正錯誤創造對話氛圍

香格里拉安全論壇周五揭幕，美國《華爾街日報》周一率先報道，奧斯汀邀請李尚福會面遭拒絕的消息。國防部隨後發聲明稱，「昨晚，中國通知美國他們拒絕防長奧斯汀5月初提出與中國國防部長李尚福會面的邀請。」聲明又指，中方拒絕邀請不會妨礙美方尋求更佳溝通，並強調維持軍事溝通渠道開放非常重要，以確保美中競爭不會演變成衝突。

李尚福任防長前遭美國制裁

李尚福今年3月接任防長，外界認為事件或與他遭美國制裁有關，特朗普政府2018就中國購買俄羅斯武器，包括蘇35戰鬥機及S400「凱旋」地對空導彈系統，制裁中央軍委裝備發展部及時任部長的李尚福。日前有報道指，中國認為如果制裁不撤銷，李尚福與奧斯汀的地位將不對等。在今日的例行記者會上，路透社記者向毛寧提問時，提及有分析指事件或因美方制裁中國防長，「外交部能否證實中方拒絕會晤提議並介紹原因？」毛寧並未有正面回答制裁事宜，稱「當前，中美兩軍對話面臨困難的原因美方是清楚的。美方應當切實尊重中國的主權、安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。」

美國前眾議院議長佩洛西去年8月訪問台灣令中方不滿，有違一個中國原則，以及美國今年2月質疑中國闖境的熱氣球收集情報將其擊落，中方稱那僅是收集天氣數據，事件導致雙方關係進一步惡化。《華爾街日報》稱，美國官員指中國今次的拒絕異常地斬釘截鐵，這類會議通常在最後一刻落實，如去年奧斯汀和時任國防部長魏鳳和會面，都只是會前數小時敲定。有美國官員指出，今次事件或會引發東南亞盟友擔心被夾在兩個大國之間。