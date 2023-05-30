ROTA技術 助篩查青光眼

早期青光眼並無徵狀，患者難以察覺，因此青光眼篩查變得重要。香港大學眼科學系研發了ROTA技術，可提升早期青光眼診斷敏感度達30%，現更聯同奧比斯推出「視」不宜遲——青光眼人工智慧ROTA篩查計劃，為超過3,000名50歲以上香港市民檢查眼睛。
青光眼是全世界不可逆轉失明的首要原因，患者數目多達7,600萬。港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信表示，「青光眼的病理在於視神經細胞及其軸突退化，導致視力、視野、對比敏感度、立體視覺等變差。傳統上認為側邊視野會先受影響，不過港大研究發現逾七成早期患者已出現黃斑損傷。」
提高診斷敏感度
目前診斷青光眼的標準是利用光學相干斷層掃描(OCT)評估視網膜神經纖維層的厚度，再配合視野測試偵測視功能缺失，可是OCT的假陽性和假陰性結果很常見。梁啟信解釋，「每個人的視神經分布不一，加上亞洲人較多有深近視，若對比一般數據庫的厚度標準，便容易出現偏差的結果，造成誤診或漏診。」至於ROTA技術，則可透過OCT儀器以高解像度直接觀察視網膜上的神經纖維，清楚地顯示其結構並指出損傷位置，故此技術能夠提高早期青光眼的診斷敏感度達30%。
逾七成早期患者黃斑受累
與此同時，即使早期青光眼患者未有明顯徵狀，在ROTA技術的檢查下，研究團隊發現有71.1%患者出現黃斑神經退化，當中16.7%更影響到黃斑處的中央凹。梁啟信續指，「黃斑是視網膜中央範圍，中央凹則為黃斑最中心的1.5毫米地方，是中央視力最重要位置。早期青光眼患者若已有黃斑損傷，意味將來有更大風險失去中央視力。」
青光眼篩查
港大醫學院與奧比斯正式推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，第一階段將隨機發信邀請南區、觀塘及大埔區年滿50歲的香港永久居民公屋住戶，合共逾3,000人接受免費眼科檢查，包括視力檢查、屈光度檢查、眼壓測試、ROTA掃描及眼科醫生諮詢。檢查後會以人工智能評估視神經受損概率，以及視野結果。第二階段將於明年展開，為全港市民提供額外名額。檢查後若有青光眼、黃斑退化、白內障等眼科問題，可按需要轉介至公營或私營醫療系統跟進。
望引入基層醫療
梁啟信希望透過是次計劃，找出香港的青光眼患病率、相關風險因素，亦會與人工智能眼底相片分析作出表現對比，並研究人工智能ROTA篩查的成本效益，「我們初步估計有接近10%人口出現視神經缺損，如果成本效益理想，期望能夠引入基層醫療之中，為長者適時做篩查，及早找出視力問題。」目前已有兩家OCT公司獲得ROTA專利技術，相關儀器有望明年可以廣泛應用。