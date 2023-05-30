ROTA技術 助篩查青光眼

青光眼是全世界不可逆轉失明的首要原因，患者數目多達7,600萬。港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信表示，「青光眼的病理在於視神經細胞及其軸突退化，導致視力、視野、對比敏感度、立體視覺等變差。傳統上認為側邊視野會先受影響，不過港大研究發現逾七成早期患者已出現黃斑損傷。」

提高診斷敏感度

目前診斷青光眼的標準是利用光學相干斷層掃描(OCT)評估視網膜神經纖維層的厚度，再配合視野測試偵測視功能缺失，可是OCT的假陽性和假陰性結果很常見。梁啟信解釋，「每個人的視神經分布不一，加上亞洲人較多有深近視，若對比一般數據庫的厚度標準，便容易出現偏差的結果，造成誤診或漏診。」至於ROTA技術，則可透過OCT儀器以高解像度直接觀察視網膜上的神經纖維，清楚地顯示其結構並指出損傷位置，故此技術能夠提高早期青光眼的診斷敏感度達30%。

逾七成早期患者黃斑受累

與此同時，即使早期青光眼患者未有明顯徵狀，在ROTA技術的檢查下，研究團隊發現有71.1%患者出現黃斑神經退化，當中16.7%更影響到黃斑處的中央凹。梁啟信續指，「黃斑是視網膜中央範圍，中央凹則為黃斑最中心的1.5毫米地方，是中央視力最重要位置。早期青光眼患者若已有黃斑損傷，意味將來有更大風險失去中央視力。」