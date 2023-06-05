輔助生殖醫學技術 助避開遺傳病懷上健康胎兒

12 個月未能懷孕屬不育 港大醫學院婦產科學系臨床實務助理教授、希愈生殖輔助中心生殖醫學科專科醫生翁淑菲表示，若一對夫婦的性生活正常，並連續在 12 個月內沒有採用任何避孕措施而仍然未能成功懷孕，便可定義為不育，原因主要與夫婦年齡、個人健康等因素有關。約有三成的原因在於女方、三成在於男方，其餘則屬共同的原因或原因不明。

保住生育能力 此外，有些人士因病接受治療，有可能會影響其生育能力，翁淑菲舉例，有些癌症患者接受化療或電療時，或影響卵巢或睾丸功能；而卵巢早衰家族史人士或相關基因攜帶者，做過卵巢囊腫手術等，都可能導致女性不育。「最近便有一食道癌男性患者個案，在接受化療前進行了精子冷凍保存。」