認唔到親生爸爸？長新冠患者竟出現臉盲症

28歲的安妮於2020年3月感染新冠病毒，6 月與家人見面時竟無法認出親生父親的臉，「我爸爸的聲音從一個陌生人的臉上傳出來。」

長新冠不只腦霧還會「臉盲」！根據《Cortex》期刊最新報告指出，28歲的安妮於2020年3月感染新冠病毒，6月與家人見面時竟無法認出親生父親的臉，「我爸爸的聲音從一個陌生人的臉上傳出來。」

同時疲勞、腦霧、偏頭痛

3%的人為先天性「臉盲症」，另約1/30,000機率因大腦受損導致，這是一種神經系統疾病，會導致一個人無法認出親友，甚至他們自己。荷里活巨星畢彼特(Bradley Pitt)就是其一。

安妮確診3周後恢復良好，開始居家工作。但是發病7周後卻出現許多症狀，除了認不出父親，她要辨認前往社區雜貨店的路也有困難，其餘有的長新冠症狀還包括了疲勞、腦霧、偏頭痛等。