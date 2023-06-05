蓮子入饌 加薏仁同煮健脾又去濕

夏天是蓮子盛產期，原來蓮子又名為「脾之果」，性平味甘澀，有補脾益胃、健脾止瀉及養心安神的功效。若想煮出口感軟糯的蓮子，就要先走帶有苦味的蓮心，洗乾淨便可烹煮，如使用乾蓮子則要避免冷水浸泡或凍水開煮，否則煮幾個鐘都仍然硬實難咬。

男女老少皆宜

中醫藥學認為，蓮子「交心腎，厚腸胃，固精氣，強筋骨，補虛損，利耳目，除寒濕」，現代醫學亦顯示蓮子含有碳水化合物、蛋白質及脂肪，並有鈣、磷、鐵、維他命B、胡蘿蔔素等營養成分，是男女老少皆宜的補品。