蓮子入饌 加薏仁同煮健脾又去濕

夏天是蓮子盛產期，原來蓮子又名為「脾之果」，性平味甘澀，有補脾益胃、健脾止瀉及養心安神的功效。若想煮出口感軟糯的蓮子，就要先走帶有苦味的蓮心，洗乾淨便可烹煮，如使用乾蓮子則要避免冷水浸泡或凍水開煮，否則煮幾個鐘都仍然硬實難咬。
男女老少皆宜
中醫藥學認為，蓮子「交心腎，厚腸胃，固精氣，強筋骨，補虛損，利耳目，除寒濕」，現代醫學亦顯示蓮子含有碳水化合物、蛋白質及脂肪，並有鈣、磷、鐵、維他命B、胡蘿蔔素等營養成分，是男女老少皆宜的補品。
勿泡冷水
不少湯水及糖水都會放入蓮子，但要留意乾蓮子不可先泡冷水或用冷水煮，原因是凍水中的鈣離子容易與果酸結合形成果酸膠鈣，可令蓮子硬化。故乾蓮子洗淨後，待湯水或糖水煲滾後才放入。
自製蓮子薏仁茶
今次小編跟大家分享暑天很適合食用的蓮子薏仁茶，煲好後可放入雪櫃，在炎熱中帶來一絲涼感。
材料：薏仁80克、蓮子100克、水2,500ml、冰糖適量，亦可按喜好加入雪耳及紅棗等材料。
做法：
- 洗淨材料：薏仁可用鹽水搓洗，浸泡15至20分鐘後再以清水沖淨，可以去除土味。
- 煮薏仁：水滾後，倒薏仁蓋鍋蓋，轉細火煮約45分鐘，再放入蓮子煮約半小時。
- 最後放入適量冰糖便可關水，待冰糖溶解即可食用。