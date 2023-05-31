自律神經失調會引起舌頭痛？中醫治療調理

身體的疼痛百百種，較為少見的舌頭痛你是否經歷過？舌頭如同牙痛一般，不痛則已，痛起來卻感覺要人命。中醫師吳宛容分享，臨床上遇到舌痛患者，通常會先看舌面上是否有潰瘍或腫塊，再進一步了解是否有耳鼻喉相關的問題，若無問題則會建議再由神經內科做進一步檢查。
舌頭有許多神經
舌頭上有許多神經分布，舌頭前側2/3的感覺是由三叉神經的舌神經所支配，後側1/3感覺則是由舌咽神經所支配。三叉神經若受到壓迫，除了前段的舌痛以外，同時還會有顏面的疼痛。
而舌咽神經若受到腦幹周圍的血管壓迫，也可能會造成舌後側的疼痛，此外連帶扁桃腺附近也可能會產生劇烈疼痛。倘若上述科別都無異常發現，往往要朝自律神經失調的方向去思考，自律神經失調也可能造成許多異常的疼痛，並同時會伴隨著其他失眠、焦慮、心慌等精神層面的症狀，也會需要耐性治療。
舌頭上有線索 提供中醫推理治療
中醫治療舌頭疼痛的效果良好，中醫理論中的舌診屬於四診中望診的一部分，可以讓醫者透過舌頭獲得很多資訊，並且藉由舌頭痛的不同區域，去進一步了解究竟是身體哪些地方出了問題。吳宛容中醫師說明，舌頭兩側對應肝膽，舌尖對應心，舌中央對應腸胃，舌根對應腎。
若是舌尖處痛，多為心火旺盛型，可使用導赤散或是黃連解毒湯去做治療；舌根痛則為腎虛火旺，可用知柏地黃丸去做加減；舌兩側痛則為肝膽火旺型，則可使用龍膽瀉肝湯去做治療，舌中央痛為胃火旺盛型，可選擇清胃散或是瀉黃湯去做治療。另外也要觀察舌色、舌苔與舌下靜脈，判斷是否有痰濁或血瘀，若有嚴重瘀象可進行舌下絡脈放血。若同時伴隨焦慮、恐慌等心理症狀，則還需加上疏肝安神的藥方如加味逍遙散或是甘麥大棗湯來加以治療。
舌頭有許多經絡通過，像是手少陰心經的絡脈，循經入心中、系舌本，足太陰脾經連舌本、散舌下，足少陰腎經挾舌本以及足厥陰肝經絡舌本，因此透過相關的經絡取穴，也可以達到紓緩舌痛的療效。
- 通里穴：屬心經的絡穴，位於尺側腕屈肌內側緣，腕橫紋往手肘方向循一寸處，可放鬆僵硬緊繃的舌頭。
- 地機穴：屬脾經的郄穴，位於小腿內側脛骨內側髁凹陷處往下四橫指處，可緩解舌痛。
- 太溪穴：屬腎經的原穴，位於足部內側踝尖與阿基里斯腱中點凹陷處，可滋陰降火，保持舌頭的滋潤度並有助恢復正常感受。
- 太衝穴：屬肝經的原穴，位於腳背第一、二足趾跖骨連接部位凹陷處，可平降肝火，也能放鬆焦躁的情緒。
中醫特製漱口水 有助緩解疼痛
舌痛的病患在日常飲食，需避免飲用過熱的湯水以及酸辣或香料食物，並且避開燒烤油炸的烹調方式，同時也要避開煙酒的刺激，吳宛容中醫師建議，多補充富含維他命C和B2的食材，例如全穀類、深綠色蔬菜、芭樂、木瓜或是番茄等水果。當疼痛發作時，可先含冰水鎮定，或是可透過中藥茶飲漱口，幫助緩解疼痛。
材料：淡竹葉2錢、生甘草3錢，金銀花3錢、薄荷2錢、蒲黃1錢
做法：將上述材料洗淨，加入500c.c.的水一同煮沸10分鐘後，放涼即可使用。每次大概取10至20c.c.輕漱2至3分鐘即可吐出。
功效：金銀花搭配生甘草可清熱解毒，加上淡竹葉有清心降火之功，外加蒲黃可幫助化瘀止痛。
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