產後抑鬱無得醫？中醫一一破解根本問題不再鬱悶

生育後，媽媽們面臨許多新挑戰，然而她們往往將焦點放在照顧新生兒上，卻容易忽略自己身心是否已完全恢復。實際上，大約有七至八成的產後婦女會陷入情緒低潮，其時間長短因人而異。造成這種情況的原因有很多，例如產後體內荷爾蒙的劇烈變化、擔心身形變差是否能回復、生產時的傷口或哺乳引起的乳房疼痛、睡眠不足、擔心母乳分泌量不足、憂心脫髮量過多、害怕無法好好照顧寶寶、與配偶或長輩教養觀念不同等。中醫師賴睿昕指出，如果不認真面對這些問題，可能會進一步發展成產後抑鬱症，其症狀包括對以前感到有趣的事情失去興趣、食慾不振、容易疲倦、焦慮、煩躁等。甚至嚴重到可能會危及自己和寶寶的生命，造成悲劇。

中醫治療身心兼顧 協助產後復原

中醫可以從旁協助產婦渡過這段身心煎熬的時期，解決造成抑鬱的根本問題。中醫理論認為，產後抑鬱歸屬「鬱症」的範疇，由於分娩過程容易耗傷氣血與津液，心神失養，若原屬肝鬱體質的婦女更容易加重本身的肝鬱氣滯，導致抑鬱發作。因此，治療上主要以寧心安神以及疏肝理氣的藥物為主。

賴睿昕中醫師進一步補充，產程時氣血津液的耗傷會讓體內所有臟腑的運行受到影響，造成身體出現各種症狀，同時讓心理更加容易感到鬱悶，所以絕對需要好好調理，像是脾虛則容易產後水腫或肥胖，則需透過健脾利濕的中藥去處理；心脾血虛則容易母乳分泌不足，可利用補益心脾去增加氣血的生成；若母乳量足夠卻塞住難以排出則可能是由於肝經鬱結，需使用疏肝理氣藥物方能暢通；倘使腎水虧虛則容易導致掉髮量過多，可滋補腎陰幫助頭髮重新生長。此外，針灸、耳穴貼或艾灸也是一些幫助應對產後抑鬱的有效方式。