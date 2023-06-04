植物奶丨一文睇清5種植物奶優缺點！植物奶點揀？可以完全取代牛奶？營養師逐一解答

現代人健康意識抬頭，近年來也掀起了一股植物奶取代牛奶的潮流。不過，除了燕麥奶以外，還有哪些飲品也是植物奶呢？余朱青營養師表示，台灣人常喝的豆漿、米漿其實也算是植物奶的一種，另外還有杏仁奶、豌豆奶、椰奶等。不過，植物奶可以完全取代牛奶嗎？市面上有這麼多種植物奶飲品，民眾又該怎麼選擇呢？余朱青營養師一一說明。

植物奶熱量、脂肪低 膳食纖維多又減碳

植物奶大部分是由堅果、穀物等，加上水一起製作而成。余朱青營養師指出，大部分的植物奶熱量、脂肪含量比牛奶低，膳食纖維則比牛奶多，容易產生飽足感，因此適合正在進行熱量控制的朋友，此外，植物奶也造福了有乳糖不耐症或是對牛奶過敏的民眾。

而這幾年，全球暖化影響下，環保意識抬頭，許多人希望透過「減碳飲食」來愛護地球，為了降低畜牧業排碳量，許多人會選擇吃素、引用植物奶等，而這也成了推動植物奶風潮的原因之一。