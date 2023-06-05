旅行｜三高人士 外遊宜帶定醫生信

心臟病及三高患者計劃旅行前，建議先諮詢醫生意見，了解病情是否受控及藥物是否適合，並向醫生列出行程以供評估。惟陳麒尹指，非所有患者都適合去旅行，「若患者在旅行前出現臨床症狀，例如明顯心絞痛、容易氣喘等病症，就建議做檢查，及諮詢醫生意見，如最後無大問題再決定是否出發。」

過去數月不少人外遊，相信到暑假外遊人數又達高峰，當中包括心臟病及三高患者。心臟科專科醫生陳麒尹提醒，患者出發前應先諮詢醫生意見，避免前往溫差過大的地方，進食要節制，亦要隨身帶備足夠的藥物，旅行才可安心又放心。

準備充足藥物

旅行充滿變數，因此必須準備充足藥物，亦可準備一封醫生信，內容包括病史、最後覆診日期、曾服用的藥物、曾接受過的手術、置入過的支架及手術年份等，行程就會有更大的保障。陳麒尹提醒，過去兩三年因疫情關係，行程可能出現變數，所以患者一定要帶備足夠的藥物，亦不要自行胡亂停藥，「別以為停數日藥沒有問題，切勿在沒有醫生的指示下停藥，尤其是血小板藥、薄血藥、糖尿藥及膽固醇藥」。

如果要服藥但又要頻頻外遊，陳麒尹指出，以膽固醇過高的患者為例，除了口服藥之外，患者亦可以選擇以針劑注射膽固醇藥物，兩周或半年注射一次，可視乎身體狀況及健康狀況選擇合適的藥物。

飲食要節制

陳麒尹笑指，明白旅行時總會想品嘗當地美食，但三高患者一定要適可而止，糖尿病患者應避免進食甜品及過量的碳水化合物；膽固醇過高要避免高油脂、高動物性脂肪或海鮮類食物，如果未有節制，就算新陳代謝正常，大餐一頓都可能令膽固醇或血糖快速波動，導致回港後膽固醇或血糖水平大幅提升，影響病情。

避免浸溫泉

除食物外，溫差亦會對心臟及血管造成影響，如果即將前往天氣較極端的地方，如非洲、沙漠等地方，或將進行極端的體能消耗，例如前往高原地區、滑雪、上雪山等，若體能未必應付到，或患有心臟病的人士就要特別小心，建議先諮詢醫生。不少港人喜歡到日本浸溫泉，對於心臟病或需長期服藥的患者來說同樣是高危活動，患者應該避免，但如果要浸，就需要控制時間，避免浸泡過久；另外機動遊戲等過分刺激的活動亦要避免。