近視｜小朋友近視易有病變手尾長　眼科醫師圖文解說多款「救眼辦法」

小朋友近視易有病變手尾長 眼科醫師圖文解說多款「救眼辦法」

「醫師，小朋友上學期檢查近視才50度，這學期檢查竟然就變成200度！」陳媽媽緊張地問，「現在應該怎麼辦？」 兒童近視的比例很高，近視度數也會隨年紀快速增加，很容易進展為高度近視。柏克萊眼科診所林億倫醫師說，對於近視控制的方式，例如近視控制鏡片、角膜塑型片、近視控制日拋等，家長常有許多疑問，一起來了解。 近視很傷眼，併發症很多 近視是不容忽視的疾病，因為近視會增加眼睛病變的風險，導致黃斑部病變、視網膜剝離、白內障等多種併發症。林億倫醫師指出，近視200度的患者，黃斑部病變的風險是一般人的9.7倍；近視500度的患者，黃斑部病變的風險是一般人的41倍；近視800度的患者，黃斑部病變的風險是一般人的126倍，可能導致失明。視網膜剝離的風險也會隨著近視加深，而大幅上升。 高度近視的患者可能在四、五十歲便形成白內障。林億倫醫師說，在一眼做完白內障手術後，常會出現較大的視差，對患者造成嚴重的困擾。

很多人會輕忽近視的危害，其實近視500度便算是高度近視。林億倫醫師說，台灣有八成以上的小孩子都有近視，一定要及早介入控制。 近視控制方法解析 近視控制的方法包括藥物控制與光學控制，林億倫醫師說，藥物控制是點散瞳藥水，目前常使用低劑量的長效型散瞳劑，不過散瞳劑會有畏光等常見的副作用。光學控制則有使用近視控制眼鏡、角膜塑型片等。 新一代兒童近視控制鏡片的原理是利用高非球面微透鏡，組成「非聚焦光束帶」，形成大量周邊近視離焦狀態，來延緩近視加深。林億倫醫師解釋，未矯正近視時，中央影像會聚焦在視網膜前方，周邊影像會聚焦在視網膜後方，誘發眼軸變長，使近視加深；而兒童近視控制鏡片能將中央影像聚焦在視網膜上形成清晰的影像，並利用11圈星環微透鏡在視網膜前形成非聚焦光束帶，避免眼軸變長，發揮近視控制的效果。

角膜塑型片是硬式隱形眼鏡，讓小朋友在晚上睡覺時配戴，起床後摘除。林億倫醫師說，角膜塑型片能改變角膜的形狀，矯正近視度數，不過角膜會漸漸回彈，所以到了下午、晚上，看東西就比較不清楚。由於異物感較明顯，部分孩童可能難以適應。若是年紀較小，通常會需要家長協助配戴、摘除、與清潔。 近視控制日拋是軟式隱形眼鏡，讓小朋友在白天配戴。林億倫醫師說，因為要配戴10個小時以上，很多家長會有點擔心。