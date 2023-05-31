家長不見得要陪玩！職業治療師揭「孩子獨立玩耍好處」比你想像多

很多家長在下班回家之後，就被孩子要求陪玩，工作整天的疲憊感再加上還沒做完的家事，覺得心力交瘁，但倘若不陪伴孩子，就又覺得內疚。職業治療師建議，其實可以給孩子一些獨立玩耍的機會，不僅能夠減輕家長照顧的壓力，還能夠啟發想像力、創造力，好處多多。

觀察孩子不同反應 做出適當應對

其實孩子出生後就有自己玩的能力，只是家長經常會忍不住介入。南投醫院職業治療師洪麗珍表示，當孩子獨立玩耍時，可以得到許多探索經驗，在生活中學會獨立思考、啟發想像力、創造力，還能學會自己克服困難、獨立活動。

而當孩子玩耍時，讓孩子自己找出方法、找出答案，失敗了也沒關係，當孩子在尋求答案時，照顧者也可以嘗試說：「我也不知道耶，你再試試看！」然後觀察孩子不同的反應，做出適當應對。