中大研究 新冠口服藥 大減院舍長者重症率逾半

中大醫學院內科及藥物治療學系教授及醫學數據分析中心主任黃麗虹教授表示，雖然國際研究已證實兩款新冠口服藥的成效，但對象主要為年輕人至中年人，「然而截止2022年5月31日，本港安老院舍便報告了超過45,000宗新冠病例。」這突顯了長者及體弱人士使用新冠口服藥的數據至關重要。

近期新冠病毒感染數字高企，身邊總有些親友「中招」，幸而現時有新冠口服藥助加快康復。中大醫學院的研究進一步證實，新冠口服藥莫納皮拉韋和帕克斯洛維德，可以大減院舍長者的入院風險和重症率超過一半。

減住院率及重症率

為找出相關藥物對於長者的效用，研究團隊檢視了2022年2月中至3月底確診新冠肺炎，並接受社區老人評估小組照顧的安老院舍服務使用者數據，合共超過14,000人。當中逾六成人沒有使用新冠口服藥，使用莫納皮拉韋的有35.5%，使用帕克斯洛維德的有3.3%。結果發現，30天需要住院的有6,223人，約佔42.6%；出現重症則為2,307人，佔15.8%。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授 、醫學數據分析中心助理主任葉卓風博士指，「分析結果後發現，兩款新冠口服藥可以減低住院率54%、重症率65%至83%，證實對院舍長者同樣有效。」

盡快改善徵狀

中大醫學院內科及藥物治療學系老人科(名譽)臨床副教授馬漢明醫生認為，研究結果極具臨床意義，「衛生署最新數據顯示，院舍長者二次感染率高達七成，意味將來治療院舍患者的醫療需求仍在。建議醫護人員為院舍長者適時處方新冠口服藥，好讓他們的徵狀盡快得以改善、減輕病情，亦可以大大減低醫療系統的負擔。」