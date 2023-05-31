「吊鹽水」轉插礦泉水桶，陌生男子稱能消水腫，網友：根本就是謀殺。

記者陳怡伶／綜合報道 大陸江蘇連雲港的一名女病患29日在診所「吊鹽水」時，遭到一名陌生男子將藥瓶拔掉，並把管插進一個礦泉水桶內，嚇的女病患趕緊把醫護人員叫來，沒想到護士到場後男子還不離開，朋友罵了幾句他才走，此事引發熱議，網友直呼男子行徑根本就是謀殺。

《搜狐千里眼》報道，這名孫姓女病患29日因為感冒而到江蘇連雲港一診所打點滴，當她呼叫醫護人員換藥時，一名男子突然上前搭話，欲將輸液管插進一礦泉水桶。孫小姐表示，該男子將輸液管插進了水桶，後被自己的朋友制止才離開。根據網傳影片，這名男子對孫小姐表示，「這個該拔了，掛這個不好」並指着手中的礦泉水桶稱，「我給你掛這個，能消除水腫，明天起來胖胖的」，邊說就將輸液管從藥瓶拔出，插進水桶。不過，該男子手上拿的水桶是空的，裏面幾乎沒有水。